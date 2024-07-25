И.о начальника киевского метро отправили на круглосуточный домашний арест по делу подтопления тоннелей

Виконувача обов’язків начальника «Київський метрополітен» відправили до вересня на цілодобовий домашній арешт у справі підтоплення тунелів станцій метро.

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Також йому заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Іншому підозрюваному суд обиратиме запобіжний захід у четвер, 25 липня, о 14.30.

Раніше прокуратура заявила, що причиною підтоплення тунелів стала неналежна експлуатація, посилаючись на результати експертизи. Кличко каже, що має результати іншої експертизи, яка нібито встановила наявність порушень під час будівництва метро. Кличко обіцяє звернутися до суду з отриманими висновками.

Отож, Київська адміністрація 24 липня заявила, що тунель між нині зачиненими станціями метро «Деміївська» і «Либідська» неякісно збудували.

КМДА послалась на отримані результати експертизи Науково-дослідної судово-експертної установи. Вони нібито вказують на неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю. Тобто проблеми були закладені ще у 2008—2010 роках. Результати експертизи обіцяють передати правоохоронцям, щоб ті додали їх до кримінальної справи.

Прокуратура Києва заявляє, що має свої результати експертизи і вони спростовують неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Слідство вважає причиною руйнування тунелю неналежну експлуатацію.