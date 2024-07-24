Підтоплення метро у Києві - Кличко звинуватив прокуратуру в маніпуляціях

https://racurs.ua/ua/n197621-pidtoplennya-metro-u-kyievi-klychko-zvynuvatyv-prokuraturu-v-manipulyaciyah.html

Ракурс

Влада Києва та силовики продовжують сперечатися, хто винен у підтопленні кількох станцій столичного метро.

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Раніше прокуратура заявила, що причиною підтоплення тунелів стала неналежна експлуатація, посилаючись на результати експертизи. Кличко каже, що має результати іншої експертизи, яка нібито встановила наявність порушень під час будівництва метро. Кличко обіцяє звернутися до суду з отриманими висновками.

Отож, Київська адміністрація 24 липня заявила, що тунель між нині зачиненими станціями метро «Деміївська» і «Либідська» неякісно збудували.

КМДА послалась на отримані результати експертизи Науково-дослідної судово-експертної установи. Вони нібито вказують на неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю. Тобто проблеми були закладені ще у 2008—2010 роках. Результати експертизи обіцяють передати правоохоронцям, щоб ті додали їх до кримінальної справи.

Прокуратура Києва заявляє, що має свої результати експертизи і вони спростовують неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Слідство вважає причиною руйнування тунелю неналежну експлуатацію.

Підприємство «Київський метрополітен» теж послалося на експертизу, наведену КМДА, однак прокуратура каже, що не отримувала жодних результатів експертиз чи документів, на яких ґрунтуються заяви про неякісне будівництво.

23 липня двом посадовцям столичного метрополітену повідомили про підозру. Службову недбалість закидають начальнику служби тунельних споруд та головному інженеру. Вони, ймовірно, не доглядали за конструкціями, хоча на це виділяли гроші з бюджету.

Тунель між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» у Києві затопило у грудні 2023 року. Майже одразу рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (всього 6 станцій) закрили. Попередньо повідомлялося, що ремонт триватиме півроку.