Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГУР определило, кто обстреливает Харьковщину и Сумщину «искандерами»

ГУР определило, кто обстреливает Харьковщину и Сумщину «искандерами» (ФОТО)

25 июл 2024, 13:39
999

ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами».


.

ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «іскандер-М» влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС рф розташоване у Шуя Івановської області. До складу бригади входять ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров