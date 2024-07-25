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ГУР определило, кто обстреливает Харьковщину и Сумщину «искандерами»
ГУР определило, кто обстреливает Харьковщину и Сумщину «искандерами» (ФОТО)https://racurs.ua/n197644-gur-opredelilo-kto-obstrelivaet-harkovschinu-i-sumschinu-iskanderami-foto.htmlРакурс
ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами».
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ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.
Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «іскандер-М» влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові.
Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС рф розташоване у Шуя Івановської області. До складу бригади входять ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер».
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