Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами»
ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197644-gur-vyznachylo-hto-obstriluie-harkivschynu-i-sumschynu-iskanderamy-foto.htmlРакурс
ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами».
.
ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.
Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «іскандер-М» влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові.
Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС рф розташоване у Шуя Івановської області. До складу бригади входять ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер».
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...