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ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами»

ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами» (ФОТО)

25 лип 2024, 13:39
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ГУР визначило, хто обстрілює Харківщину і Сумщину «іскандерами».


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ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «іскандер-М» влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС рф розташоване у Шуя Івановської області. До складу бригади входять ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер».

Джерело: Ракурс


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