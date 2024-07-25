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Ракурс
В Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион

В Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион

25 июл 2024, 15:06
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У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Це був 18-річний хлопець. Про це 25 липня повідомив президент України Володимир Зеленський. Нині тривають слідчі дії.


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Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб, — йдеться у повідомлені Нацполіції.

Зеленський у своєму повідомленні послався на доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Фаріон важко поранили у дворі її будинку увечері 19 липня. Згодом вона померла у лікарні Львова.

Російські Telegram-канали раніше опублікували відео, як стверджується, з моментом убивства Ірини Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP. У Нацполі повідомляли, що перевіряють цю інформацію.

Источник: Ракурс


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