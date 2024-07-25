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Неправильное использование зарядных устройств может привести к пожарам, фото:
Более 150 пожаров возникли с начала года из-за неправильного использования зарядных устройств — ГСЧСhttps://racurs.ua/n197658-bolee-150-pojarov-vozniklo-s-nachala-goda-iz-za-nepravilnogo-ispolzovaniya-zaryadnyh-ustroystv.htmlРакурс
В Україні з початку 2024 року через неправильне використання зарядних пристроїв виникли 156 пожеж.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- 77 пожеж спричинені загорянням акумуляторів (з них 11 — це вибух з подальшим горінням);
- 36 — виникли через загоряння генераторів;
- 38 — через загоряння зарядних станцій;
- п’ять — через загоряння інверторів.
На щастя, обійшлося без загиблих, — зазначають у відомстві. — Однак 16 людей травмувалися.
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