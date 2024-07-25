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Неправильне використання зарядних пристроїв може призвести до пожеж
Понад 150 пожеж виникло з початку року через неправильне використання зарядних пристроїв — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n197658-ponad-150-pojej-vynyklo-z-pochatku-roku-cherez-nepravylne-vykorystannya-zaryadnyh-prystroyiv-dsns.htmlРакурс
В Україні з початку 2024 року через неправильне використання зарядних пристроїв виникли 156 пожеж.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- 77 пожеж спричинені загорянням акумуляторів (з них 11 — це вибух з подальшим горінням);
- 36 — виникли через загоряння генераторів;
- 38 — через загоряння зарядних станцій;
- п’ять — через загоряння інверторів.
На щастя, обійшлося без загиблих, — зазначають у відомстві. — Однак 16 людей травмувалися.