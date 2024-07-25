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Ракурс
Неправильне використання зарядних пристроїв може призвести до пожеж

Понад 150 пожеж виникло з початку року через неправильне використання зарядних пристроїв — ДСНС

25 лип 2024, 18:58
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В Україні з початку 2024 року через неправильне використання зарядних пристроїв виникли 156 пожеж.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • 77 пожеж спричинені загорянням акумуляторів (з них 11 — це вибух з подальшим горінням);
  • 36 — виникли через загоряння генераторів;
  • 38 — через загоряння зарядних станцій;
  • п’ять — через загоряння інверторів.

На щастя, обійшлося без загиблих, — зазначають у відомстві. — Однак 16 людей травмувалися.

Джерело: Ракурс


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