Неправильне використання зарядних пристроїв може призвести до пожеж

https://racurs.ua/ua/n197658-ponad-150-pojej-vynyklo-z-pochatku-roku-cherez-nepravylne-vykorystannya-zaryadnyh-prystroyiv-dsns.html

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В Україні з початку 2024 року через неправильне використання зарядних пристроїв виникли 156 пожеж.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

77 пожеж спричинені загорянням акумуляторів (з них 11 — це вибух з подальшим горінням);

36 — виникли через загоряння генераторів;

38 — через загоряння зарядних станцій;

п’ять — через загоряння інверторів.