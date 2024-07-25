В НАТО отреагировали на падение обломков «шахедов» в Румынии

В Румынии упали обломки российских дронов-камикадзе, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n197665-v-nato-otreagirovali-na-padenie-oblomkov-shahedov-v-rumynii.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж останніх днів атакують південь Одеської області дронами-камікадзе. Зокрема, така атака відбулася в ніч на сьогодні, 25 липня.

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Командувач Повітряних сил ЗМУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі повідомляв, що три «шахеди» були локаційно втрачені після перетину ними державного кордону з Румунією.

У Міноборони Румунії заявили, що частини, ймовірно, російського безпілотника були знайдені поблизу у безлюдній місцевості поблизу села Плауру в повіті Тулча, розташованого через річку Дунай від українського порту Ізмаїл.

Очільниця МЗС Румунії Луміница Одобеску заявила, що сповістила союзників про цей інцидент і координує свої подальші дії.

Румунський новинний сайт G4Media опублікував фото, ймовірно, уламків «Шахеда», що лежать на землі на території Румунії.

У НАТО вже відреагували на цю новину. Речник Альянсу заявив, що немає жодних ознак навмисного нападу на територію НАТО, зауваживши «безвідповідальні і потенційно небезпечні» випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії, повідомляє SkyNews.

За словами речника, Альянс посилив заходи моніторингу і спостереження, в тому числі повітряне патрулювання, в останні дні.

Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними, — йдеться в заяві.

Джерело: Микола Олещук, SkyNews