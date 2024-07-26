Острой необходимости в снижении призывного возраста нет, утверждают в Минобороны

https://racurs.ua/n197671-ostroy-neobhodimosti-v-snijenii-prizyvnogo-vozrasta-net-utverjdaut-v-minoborony.html

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Темпи мобілізації в Україні зросли. Гострої потреби у зниженні призовного віку немає, стверджують у Міноборони.

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Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 млн військовозобов’язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати, — заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За словами Лазуткіна, темпи мобілізації змінилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Якщо спочатку кожна людина приймала для себе відповідальне, але емоційне рішення, то зараз природа цих рішень змінилася. Люди зважують, усвідомлено шукають підрозділ, бригаду, посаду, і таким чином визначають свою долю. Для кожної людини це рішення дуже непросте, — каже він.

Речник Міноборони зауважив, що нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер.