Бойцы ГПСУ уничтожили пункт управления БПЛА и склады россиян. Фото:

https://racurs.ua/n197682-artilleristy-unichtojili-punkt-upravleniya-bpla-i-sklady-okkupantov-na-fronte-video.html

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Українські прикордонники продовжують завдавати військових втрат країні-агресору.

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Зокрема, на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі були знищені та уражені низка цілей противника. Це — пункт управління безпілотниками, склади боєкомплекту, укриття противника та піхоту. Про це Державна прикордонна служба України 26 липня повідомила у Facebook.

На кадрах, які опублікувала ДПСУ, показано, як артилеристи уражають склад з БК противника, влучно б'є по скупченню російської піхоти в лісах та знищують низку укриттів, де ховався ворог.

Зазначається, що показана робота розрахунків РСЗВ прикордонної бригади «Помста» третього прикордонного загону імені героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку бійці бригади «Помста» перетворили на «вантаж 200» групу окупантів та за допомогою ударних дронів пошкодили БПМ-3 противника.