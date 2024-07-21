Прикордонники ліквідували групу окупантів. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n197513-prykordonnyky-likviduvaly-grupu-okupantiv-video-boyovoyi-roboty.html

Ракурс

Українські прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупантам.

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Зокрема, на Сіверському напрямку була знищена група противника. Бійці бригади «Помста» перетворили на «вантаж 200» сімох загарбників, ще двоє росіян були поранені. Про це Державна прикордонна служба України 21 липня повідомила у Facebook.

Також, впродовж тижня, бійці відбили штурм ворожої піхоти, знищили склад боєкомплекту противника, а за допомогою ударних дронів пошкодили БПМ-3 та уразили десяток укриттів росіян.

На кадрах, які оприлюднили ДПСУ, показаний стрілецький бій в окопах та інші дії захисників, які призвели до втрат російських загарбників.

Зазначається, що на відео показана робота бійців третього прикордонного загону імені героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку прикордонники знищили дві гармати та польовий склад боєкомплекту. Польовий склад окупантів бійці спалили точним ударом із зенітної гармати КС-19. А ворожу 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» і 152-мм гармату-гаубицю Д-20 пошкодили пілоти FPV-дронів.