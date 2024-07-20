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Ракурс
Українські прикордонники знищили дві гармати росіян. Фото: Генштаб

Прикордонники «Помсти» знищили дві гармати та польовий склад ворога (ВІДЕО)

20 лип 2024, 13:18
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Військових втрат росії завдали українські прикордонники на Донеччині.


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Бійці бригади «Помста» уразили на Бахмутському напрямку дві гармати та польовий склад боєкомплекту. Польовий склад окупантів бійці знищили точним ударом із зенітної гармати КС-19. А ворожу 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» і 152-мм гармату-гаубицю Д-20 пошкодили пілоти FPV-дронів. Про це 20 липня ДПСУ повідомила у Facebook.

Зазначається, що професійно спрацювали луганські прикордонники — бійці третього прикордонного загону імені героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, днями голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко заявив, що у кожній бойовій бригаді прикордонників з’явиться окремий підрозділ розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).

Джерело: Ракурс


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