Окремі підрозділи ударних БпЛА з’являться в ДПСУ. Фото:

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Окремий підрозділ розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) створять у кожній бойовій бригаді прикордонників.

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На базі бригади «Помста» почали формувати такий перший структурний підрозділ. Очолюватиме його герой України Дмитро Олексюк. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко під час перебування в бригаді «Помста», яка працює на Бахмутському напрямку. Про це передає ДПСУ у Telegram.

Очільник українських прикордонників, подякував підполковнику Олексюку і його побратимам за ефективну бойову роботу та запевнив, що новостворений підрозділ отримає всю необхідну допомогу від вищих органів управління.

Нагадаємо, 11 червня в Україні офіційно створили новий рід військ у структурі Збройних сил — Сили безпілотних систем. Це перший у світі рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські, наземні безпілотні та роботизовані системи. Командувачем цього роду військ призначили заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського.