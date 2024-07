Віце-президент США Камала Гарріс отримала підтримку з боку колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами.

.

Вони підтримали кандидатуру Гарріс на посаду в президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії. Екс-президент наголосив, що «зробимо все можливе, щоб вона перемогла» у президентських перегонах. Про це Обама написав у соцмережі X.

Як відомо, Гарріс підтримала переважна більшість лідерів Демократичної партії. Однак офіційно її кандидатуру можуть висунути лише з’їзд демократів, який запланований на серпень.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA