Барак і Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс. Фото:

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Ракурс

Віце-президент США Камала Гарріс отримала підтримку з боку колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами.

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Вони підтримали кандидатуру Гарріс на посаду в президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії. Екс-президент наголосив, що «зробимо все можливе, щоб вона перемогла» у президентських перегонах. Про це Обама написав у соцмережі X.

Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастичний президент Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Гарріс підтримала переважна більшість лідерів Демократичної партії. Однак офіційно її кандидатуру можуть висунути лише з’їзд демократів, який запланований на серпень.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Нагадаємо, чинний глава США Джо Байден 21 липня оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Він додав, що в інтересах його партії та країни, аби він відставку та зосередився виключно на виконанні своїх обов’язків президента до кінця свого терміну.

Після цього віце-президент США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента США замість Джо Байдена.