В Харькове дерусифицировали три станции метро и 48 улиц - в список не вошел ряд топонимов, к которым призывали общественные деятели

https://racurs.ua/n197696-v-harkove-derusificirovali-tri-stancii-metro-i-48-ulic-v-spisok-ne-voshel-ryad-toponimov.html

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До переліку перейменованих вулиць у Харкові не увійшла низка топонімів, до яких закликали громадські діячі.

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Зокрема, громадськість наполягала на тому, аби присвоїти провулку Кантемира ім’я співзасновника гурту «Мертвий Півень» Міська Барбари. Цю пропозицію не підтримали, натомість назвавши провулок Привітним.

Також підтримки не знайшли перейменування на честь Левка Лук’яненка, Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Олександра Клушина тощо.

Проспект Гагаріна, одна із ключових артерій міста. Замість того щоб отримати назву на честь Героя України Левка Лук’яненка, це тепер проспект Аерокосмічний. При тому, що в Харкові вже є вулиця Космічна. […] Доки будемо називати вулиці привітними, та іншими безхребетно-нейтральними назвами замість увіковічнення достойних українців і державотворчих організацій? — написав голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

У Харкові дерусифікували 26 липня три станції метро та 48 вулиць.

Зокрема, станцію «Проспект Гагаріна» перейменували на станцію «Левада», «Героїв Праці» — на «Салтівську», а «Завод імені Малишева» — на «Заводську».

Також у місті з’явилися вулиці 92-ї бригади (Грицевця), Алли Горської (Яблочкіна), Майка Йогансена (Лермонтовська), Бригади «Хартія» (Рибалка), Михайля Семенка (Чайковська), Сергія Параджанова (Шолохова), Нескорених (Героїв праці), Соборності України (Дружби народів).