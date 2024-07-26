Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в конце августа отправиться с визитом в Украину

https://racurs.ua/n197698-premer-ministr-indii-narendra-modi-planiruet-v-konce-avgusta-otpravitsya-s-vizitom-v-ukrainu.html

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Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді планує наприкінці серпня відправитись з візитом до України.

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Видання Wion пише по візит прем'єр-міністра Індії з посиланням на анонімних індійських дипломатів; офіційних заяв на цей рахунок поки не було.

За відомостями Wion, Нарендра Моді може відвідати Київ у другій половині серпня, швидше за все, 23-го числа.

Індія не допомагає Україні, не приєдналася до санкцій проти росії, а, навпаки, зберігає з нею добрі стосунки та закуповує за зниженими цінами російську нафту.

Wion нагадує, що президент України Володимир Зеленський запросив Моді в телефонній розмові цього року; крім того, вони зустрічалися очно «на полях» самітів Групи семи у червні в Італії та минулого року в Японії.

8 липня, у день масованого ракетного удару по Україні, Моді приїхав до Москви з візитом. путін розмовляв з ним у резиденції Ново-Огарьово.

Моді назвав путіна своїм другом.