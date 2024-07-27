Ракурсhttps://racurs.ua/
Ударные дроны ГУР атаковали три военных аэродрома в россии, на которых базируются стратегические бомбардировщики
Ударные дроны ГУР атаковали три военных аэродрома в россии, на которых базируются стратегические бомбардировщикиhttps://racurs.ua/n197714-udarnye-drony-gur-atakovali-tri-voennyh-aerodroma-v-rossii-na-kotoryh-baziruutsya-strategicheskie.htmlРакурс
Безпілотники української розвідки уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» у рф.
.
Це підтвердили кільком українським медіа — УП, «Суспільному» та «Бабелю» — у ГУР.
Аеродром «Оленья» розташований у Мурманській області, за 1 800 км від України.
Ще дрони атакували аеродром «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській (там поцілили й у нафтопереробний завод).
У Міноборони РФ звітувати про нібито роботу ППО.
Загрузка...