Ударні дрони ГУР атакували три військові аеродроми в рф, на яких базуються стратегічні бомбардувальники

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На фото — Ту-22М3
Ударні дрони ГУР атакували три військові аеродроми в рф, на яких базуються стратегічні бомбардувальникиhttps://racurs.ua/ua/n197714-udarni-drony-gur-atakuvaly-try-viyskovi-aerodromy-v-rf-na-yakyh-bazuutsya-strategichni.htmlРакурс
Безпілотники української розвідки уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» у рф.
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Це підтвердили кільком українським медіа — УП, «Суспільному» та «Бабелю» — у ГУР.
Аеродром «Оленья» розташований у Мурманській області, за 1 800 км від України.
Ще дрони атакували аеродром «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській (там поцілили й у нафтопереробний завод).
У Міноборони РФ звітувати про нібито роботу ППО.