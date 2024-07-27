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Ракурс
На фото — Ту-22М3

Ударні дрони ГУР атакували три військові аеродроми в рф, на яких базуються стратегічні бомбардувальники

27 лип 2024, 15:05
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Безпілотники української розвідки уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» у рф.


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Це підтвердили кільком українським медіа — УП, «Суспільному» та «Бабелю» — у ГУР.

Аеродром «Оленья» розташований у Мурманській області, за 1 800 км від України.

Ще дрони атакували аеродром «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській (там поцілили й у нафтопереробний завод).

У Міноборони РФ звітувати про нібито роботу ППО.

Джерело: Ракурс


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