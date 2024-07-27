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ГУР поразило три российских вертолета на территории россии

ГУР поразило три российских вертолета на территории россии

27 июл 2024, 16:05
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ГУР Міноборони уразило три російські вертольоти на території рф. Це сталося упродовж липня 2024 року.


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Про це повідомили джерела кількох українських медіа.

Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.

Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.

Источник: Ракурс


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