ГУР поразило три российских вертолета на территории россии

https://racurs.ua/n197717-gur-porazilo-tri-rossiyskih-vertoleta-na-territorii-rossii.html

Ракурс

ГУР Міноборони уразило три російські вертольоти на території рф. Це сталося упродовж липня 2024 року.

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Про це повідомили джерела кількох українських медіа.

Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.

Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.