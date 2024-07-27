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ГУР поразило три российских вертолета на территории россии
ГУР поразило три российских вертолета на территории россииhttps://racurs.ua/n197717-gur-porazilo-tri-rossiyskih-vertoleta-na-territorii-rossii.htmlРакурс
ГУР Міноборони уразило три російські вертольоти на території рф. Це сталося упродовж липня 2024 року.
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Про це повідомили джерела кількох українських медіа.
Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.
Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.
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