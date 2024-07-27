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Ракурс
ГУР уразило три російських вертольоти на території рф

ГУР уразило три російських вертольоти на території рф

27 лип 2024, 16:05
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ГУР Міноборони уразив три російські вертольоти на території рф.

Про це повідомили джерела кількох українських медіа.

Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.

Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.

Джерело: Ракурс


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