ГУР уразило три російських вертольоти на території рф

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ГУР Міноборони уразив три російські вертольоти на території рф.

Про це повідомили джерела кількох українських медіа.

Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.

Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.