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ГУР уразило три російських вертольоти на території рф
ГУР уразило три російських вертольоти на території рфhttps://racurs.ua/ua/n197717-gur-urazylo-try-rosiyskyh-vertoloty-na-terytoriyi-rf.htmlРакурс
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ГУР Міноборони уразив три російські вертольоти на території рф.
Про це повідомили джерела кількох українських медіа.
Два вертольоти — Мі-28 і Ка-226 — атакували 21 липня в Томліні Московської області. Ще один гелікоптер Мі-8 уразили в Самарі.
Усі атаки були наслідками диверсій, російське Міноборони їх замовчує.