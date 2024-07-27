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У россиян — проблемы со снятием наличных денег в банкоматах в результате кибератаки ГУР
У россиян — проблемы со снятием наличных денег в банкоматах в результате кибератаки ГУРhttps://racurs.ua/n197728-u-rossiyan-problemy-so-snyatiem-nalichnyh-deneg-v-bankomatah-v-rezultate-kiberataki-gur.htmlРакурс
У росіян — проблеми зі зняття готівки у банкоматах унаслідок атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України.
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Атака кіберфахівців української розвідки на російський банківський сектор, залучений у фінансуванні збройної агресії рф, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.
Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати — користувачі не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в спецслужбах.
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