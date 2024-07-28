Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Офис генерального прокурора
Российская ракета попала в жилой дом на Харьковищине, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n197733-rossiyskaya-raketa-popala-v-jiloy-dom-na-harkovischine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 28 липня, близько 17.10 обстріляли село Москалівка Чугуївського району Харківської області.
.
За попередньою інформацією, удар було завдано ракетою. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль, — вказано в повідомленні.
Крім того:
- близько 17.25 окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. У важкому стані його доставлено до лікарні;
- через ворожі обстріли міста Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
Загрузка...