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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Офис генерального прокурора

Российская ракета попала в жилой дом на Харьковищине, погиб человек (ФОТО)

28 июл 2024, 09:27
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Російські загарбники вчора, 28 липня, близько 17.10 обстріляли село Москалівка Чугуївського району Харківської області.


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За попередньою інформацією, удар було завдано ракетою. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль, — вказано в повідомленні.

Крім того:

  • близько 17.25 окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. У важкому стані його доставлено до лікарні;
  • через ворожі обстріли міста Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Офіс генерального прокурора

Источник: Ракурс


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