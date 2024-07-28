Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Офис генерального прокурора

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Ракурс

Російські загарбники вчора, 28 липня, близько 17.10 обстріляли село Москалівка Чугуївського району Харківської області.

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За попередньою інформацією, удар було завдано ракетою. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль, — вказано в повідомленні.

Крім того:

близько 17.25 окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. У важкому стані його доставлено до лікарні;

через ворожі обстріли міста Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).