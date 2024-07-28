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Россияне 27 июля обстреляли Глухов, скриншот видео
Последствия российских обстрелов Глухова показала ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197734-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-gluhova-pokazala-gschs-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 липня, завдали ударів по житловому сектору міста Глухова Сумської області. В результаті загинула 14-річна дитина, 13 цивільних осіб було поранено, серед них семеро дітей.
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Прес-служба ДСНС опублікувала відео, котре показує спричинені ворогом руйнування у місті.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію по якій були нанесені удари, — зазначають у ДСНС.
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