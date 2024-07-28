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Росіяни 27 липня обстріляли Глухів, скріншот відео
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Російські загарбники вчора, 27 липня, завдали ударів по житловому сектору міста Глухова Сумської області. В результаті загинула 14-річна дитина, 13 цивільних осіб було поранено, серед них семеро дітей.
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Прес-служба ДСНС опублікувала відео, котре показує спричинені ворогом руйнування у місті.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію по якій були нанесені удари, — зазначають у ДСНС.
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