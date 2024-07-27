Рашисти обстріляли центр Глухова та інфекційну лікарню Мирнограда, є загиблі та поранені діти (ФОТО)

Рашисти обстріляли центр Глухова та інфекційну лікарню Мирнограда

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Росіяни 27 липня влучили в інфекційну лікарню прифронтового Мирнограда на Донеччині.

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Пошкоджена будівля лікарні та близько 30 приватних будинків.

Російська армія також обстріляла через кордон центр Глухова Сумської області. Є загиблі й поранені та руйнування інфраструктури.

Загинув 14-річний хлопець. Загалом кількість поранених станом на 17.00 становила 13 людей, серед них — сім дітей.