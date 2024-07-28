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Самолет и более сотни дронов уничтожило за неделю ПВО Сухопутных войск (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197740-samolet-i-bolee-sotni-dronov-unichtojilo-za-nedelu-pvo-suhoputnyh-voysk-infografika.htmlРакурс
Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ протягом тижня — з 20 по 27 липня — знищили 110 засобів повітряної розвідки та нападу російських військ.
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Про це сьогодні. 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Зокрема, знищено:
- один літак Су-25;
- 21 БПЛА Shahed-131/136; — 21 од.;
- сім БПЛА «Орлан-10/30»;
- 22 БПЛА Zala;
- 20 БПЛА «Ланцет»;
- п’ять БПЛА Supercam;
- 30 БПЛА «Привіт-82»;
- чотири БПЛА «Блискавка».
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