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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине
Ракету и семь «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 28 июля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197732-raketu-i-sem-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-28-iulya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною із повітряного простору над акваторією Чорного моря, та вісьмова ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136», — зазначив він. — Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.
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