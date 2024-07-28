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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине

Ракету и семь «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 28 июля (ИНФОГРАФИКА)

28 июл 2024, 08:48
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною із повітряного простору над акваторією Чорного моря, та вісьмова ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136», — зазначив він. — Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Источник: Ракурс


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