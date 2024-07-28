Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине

https://racurs.ua/n197732-raketu-i-sem-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-28-iulya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною із повітряного простору над акваторією Чорного моря, та вісьмова ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.