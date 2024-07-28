Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні

https://racurs.ua/ua/n197732-raketu-ta-sim-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-28-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною із повітряного простору над акваторією Чорного моря, та вісьмова ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.