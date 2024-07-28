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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні
Ракету та сім «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 28 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197732-raketu-ta-sim-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-28-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, запущеною із повітряного простору над акваторією Чорного моря, та вісьмова ударними безпілотниками типу Shahed, запущеними з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136», — зазначив він. — Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.
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