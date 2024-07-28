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Сухопутні війська за тиждень знищили 110 повітряних засобів ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Літак та понад сотню дронів знищила за тиждень ППО Сухопутних військ (ІНФОГРАФІКА)

28 лип 2024, 13:19
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Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ протягом тижня — з 20 по 27 липня — знищили 110 засобів повітряної розвідки та нападу російських військ.


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Про це сьогодні. 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Зокрема, знищено:

  • один літак Су-25;
  • 21 БПЛА Shahed-131/136; — 21 од.;
  • сім БПЛА «Орлан-10/30»;
  • 22 БПЛА Zala;
  • 20 БПЛА «Ланцет»;
  • п’ять БПЛА Supercam;
  • 30 БПЛА «Привіт-82»;
  • чотири БПЛА «Блискавка».

Джерело: Ракурс


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