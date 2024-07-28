Сухопутні війська за тиждень знищили 110 повітряних засобів ворога, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n197740-litak-ta-ponad-sotnu-droniv-znyschyla-za-tyjden-ppo-suhoputnyh-viysk-infografika.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ протягом тижня — з 20 по 27 липня — знищили 110 засобів повітряної розвідки та нападу російських військ.

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Про це сьогодні. 28 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Зокрема, знищено: