Под Волгоградом в аварию попал пассажирский поезд с россиянами

https://racurs.ua/n197772-pod-volgogradom-v-avariu-popal-passajirskiy-poezd-s-rossiyanami-video.html

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Поблизу російського міста Волгоград перекинулися вісім вагонів пасажирського поїзда Казань-Адлер.

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Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на оперативні служби. За попередніми даними, пишуть «Обережно новини», постраждали 10 людей.

За інформацією очевидців, пише близька до силовиків телеграм-канал Shot, причиною аварії стала вантажівка, що виїхала на переїзд.

До 100 осіб могли постраждати під час сходу поїзда з рейок, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані оперативних служб.