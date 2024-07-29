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Ракурс
Під Волгоградом у аварію потрапив пасажирський потяг із росіянами

Під Волгоградом у аварію потрапив пасажирський потяг із росіянами (ВІДЕО)

29 лип 2024, 13:36
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Поблизу російського міста Волгоград перекинулися вісім вагонів пасажирського поїзда Казань-Адлер.


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Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на оперативні служби. За попередніми даними, пишуть «Обережно новини», постраждали 10 людей.

За інформацією очевидців, пише близька до силовиків телеграм-канал Shot, причиною аварії стала вантажівка, що виїхала на переїзд.

До 100 осіб могли постраждати під час сходу поїзда з рейок, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані оперативних служб.

Джерело: Ракурс


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