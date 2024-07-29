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Ракурс
Фильм "20 дней в Мариуполе" покажут на Олимпиаде-2024

Фильм «20 дней в Мариуполе» покажут на Олимпиаде-2024

29 июл 2024, 14:07
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Під час Олімпійських ігор у Парижі Україна представить світові документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав премію «Оскар».


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Стрічку можна буде переглянути в українському домі Volia Space, що відкрився 27 липня.

Український дім стане платформою для демонстрації документальних фільмів, концертів та інших заходів, спрямованих на ознайомлення світової спільноти з досвідом України, яка переживає війну.

Фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав престижну нагороду Оскар-2024. Стрічка перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм».

Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.

Источник: Ракурс


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