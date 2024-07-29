Фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Олімпіаді у Парижі

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Фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Олімпіаді-2024 у Парижі
Фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Олімпіаді у Парижіhttps://racurs.ua/ua/n197774-film-20-dniv-u-mariupoli-pokajut-na-olimpiadi-u-paryji.htmlРакурс
Під час Олімпійських ігор у Парижі Україна представить світові документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав премію «Оскар».
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Стрічку можна буде переглянути в українському домі Volia Space, що відкрився 27 липня.
Український дім стане платформою для демонстрації документальних фільмів, концертів та інших заходів, спрямованих на ознайомлення світової спільноти з досвідом України, яка переживає війну.
Фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав престижну нагороду Оскар-2024. Стрічка перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм».
Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.