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Ракурс
Фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Олімпіаді-2024 у Парижі

Фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Олімпіаді у Парижі

29 лип 2024, 14:07
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Під час Олімпійських ігор у Парижі Україна представить світові документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав премію «Оскар».


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Стрічку можна буде переглянути в українському домі Volia Space, що відкрився 27 липня.

Український дім стане платформою для демонстрації документальних фільмів, концертів та інших заходів, спрямованих на ознайомлення світової спільноти з досвідом України, яка переживає війну.

Фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав престижну нагороду Оскар-2024. Стрічка перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм».

Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.

Джерело: Ракурс


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