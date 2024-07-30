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Ракурс
Трамп запускает масштабную рекламу кампанию, чтобы сдержать рост рейтингов Харрис

Трамп запускает масштабную рекламу кампанию, чтобы сдержать рост рейтингов Харрис

30 июл 2024, 10:06
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Дональд Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Камали Гарріс.


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Reuters пише, що ціна кампанії — 10 млн дол. Це є найбільшими витратами Трампа на рекламу з січня 2024 року, коли він боровся з іншими республіканцями за номінацію від партії.

До прикладу, у понеділок експрезидент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social рекламний ролик, у якому використані слова Гарріс зі старих інтерв’ю. Завданням відео було зобразити її як крайнього ліберала, який не має зв’язку з пересічними американцями.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що перемогти Гарріс буде легше, ніж перемогти Байдена, однак вже декілька разів погоджувався і відмовлявся від дебатів з нею.

Тим часом Гарріс поступово розгортає свою передвиборчу програму. Відтепер політичні шортси (короткі відео у соціальних мережах — «Ракурс») будуть з’являтися у одній із найбільш популярних соцмереж TikTok.

Наразі відео «прощання» із Трампом набрало майже 40 мільйонів переглядів.

@kamalaharris Ain’t no lie @Lance Bass ♬ sonido original — Kandy ZT

У цьому відео відбувається наступний діалог:

Привіт, Камала!

Що ми скажемо Дональду Трампу у листопаді?

Бувай, бувай, бувай!

Источник: Ракурс


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