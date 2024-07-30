Ракурсhttps://racurs.ua/
Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Гарріс
Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Гаррісhttps://racurs.ua/ua/n197799-tramp-zapuskaie-masshtabnu-reklamu-kampaniu-schob-strymaty-zrostannya-reytyngiv-garris.htmlРакурс
Дональд Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Камали Гарріс.
.
Reuters пише, що ціна кампанії — 10 млн дол. Це є найбільшими витратами Трампа на рекламу з січня 2024 року, коли він боровся з іншими республіканцями за номінацію від партії.
До прикладу, у понеділок експрезидент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social рекламний ролик, у якому використані слова Гарріс зі старих інтерв’ю. Завданням відео було зобразити її як крайнього ліберала, який не має зв’язку з пересічними американцями.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що перемогти Гарріс буде легше, ніж перемогти Байдена, однак вже декілька разів погоджувався і відмовлявся від дебатів з нею.
Тим часом Гарріс поступово розгортає свою передвиборчу програму. Відтепер політичні шортси (короткі відео у соціальних мережах — «Ракурс») будуть з’являтися у одній із найбільш популярних соцмереж TikTok.
Наразі відео «прощання» із Трампом набрало майже 40 мільйонів переглядів.
@kamalaharris Ain’t no lie @Lance Bass ♬ sonido original — Kandy ZT
У цьому відео відбувається наступний діалог:
Привіт, Камала!
Що ми скажемо Дональду Трампу у листопаді?
Бувай, бувай, бувай!