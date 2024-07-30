В Укрэнерго дали оптимистический прогноз по поводу отключений света на три месяца

https://racurs.ua/n197813-v-ukrenergo-dali-optimisticheskiy-prognoz-po-povodu-otklucheniy-sveta-na-tri-mesyaca-no-est-nuans.html

Ракурс

Найближчі три місяці можуть пройти з мінімальними відключеннями світла чи без них взагалі, якщо не буде нових обстрілів.

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«Укренерго» пояснює це тим, що Україна ввійшла в період, коли електроенергії стало більше, адже температура впала і, відповідно, знизилось споживання.