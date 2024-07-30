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В Укренерго дали оптимістичний прогноз щодо відключень світла на три місяці
В Укренерго дали оптимістичний прогноз щодо відключень світла на три місяці, але є нюансhttps://racurs.ua/ua/n197813-v-ukrenergo-daly-optymistychnyy-prognoz-schodo-vidkluchen-svitla-na-try-misyaci-ale-ie-nuans.htmlРакурс
Найближчі три місяці можуть пройти з мінімальними відключеннями світла чи без них взагалі, якщо не буде нових обстрілів.
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«Укренерго» пояснює це тим, що Україна ввійшла в період, коли електроенергії стало більше, адже температура впала і, відповідно, знизилось споживання.
Все, поки що, рухається в рамках тих оцінок, які давали енергетики ще у травні. Ми з вами увійшли в період, коли електроенергії стало більше, температура впала, відповідно — знизилось споживання. Будучи, на жаль, погодозалежними, ми перебуваємо у відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому балансі (а це означає, що якщо якісь обмеження і будуть виникати, то вони будуть незначними) повинні прожити наступні мінімум три місяці, — зазначив радник прем'єр-міністра, заступник голови Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі каналу «Київ».