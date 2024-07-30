Информацию о заходе россиян в Торецк опровергли в СНБО. Фото:

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Ракурс

Місто Торецьк Донецької області контролюється Силами оборони України.

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Російських окупантів сьогодні немає у місті, але в Торецьк намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група загарбників. Раніше в мережі писали про захід ворога до Торецька, втім, це не відповідає дійсності. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Тим часом аналітики DeepState інформують, що зараз тривають бої на підступах до Торецька, а саме — у Залізному та Північному. Армія рф стягує піхоту у приватну та багатоквартирну забудову в цих населених пунктах. Експерти вважають, що найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти «Північна». Далі росіяни вже намагатимуться зайти в Торецьк, а контроль над відвалами дасть значну перевагу.

Сам Торецьк росіяни наразі обстрілюють з артилерії та руйнують КАБами. Ворог хоче максимально пошкодити забудови, щоб полегшити собі штурми.

Початок битва за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепта як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій. Варто не забувати, що кацапи після окупації Залізного, можуть спробувати ударити в тил нашому угрупуванню у Нью-Йорку. Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають східніше, — пишуть фахівці DeepState.

Нагадаємо, днями військовий аналітик Bild Юліан Рьопке заявляв, що підрозділи ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області. Зараз росіяни наступають на Торецьк із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. Внаслідок цього в українських позиціях утворився виступ.