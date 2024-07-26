Bild попередило про загрозу котла для ЗСУ під Торецьком. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n197690-bild-poperedylo-pro-zagrozu-kotla-dlya-zsu-pid-toreckom.html

Ракурс

ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області.

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На південний захід від міста окупаційні війська рф досі не прорвали фортифікації української армії, які були збудовані до лютого 2022 року. Однак вже зараз росіяни наступають на Торецьк із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ. По це заявив військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

За його інформацією, противник намагається створити на цій ділянці фронту свого роду котел. Фахівець упевнений, що українським Силам оборони потрібно буде відступити, якщо вони не зможуть вибити росіян з житлових районів Нью-Йорка.

Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти, — вважає експерт.

Тим часом у зведенні Генштабу ЗСУ за 26 липня вказується, що на Торецькому напрямку ворог сім разів проводив атаки неподалік Залізного, Північного та Нью-Йорка. Біля кожного з цих населених пунктів зараз продовжуються боєзіткнення.

Нагадаємо, район Торецька на захід від Горлівки в останні тижні став однією з найгарячіших ділянок фронту. В американському Інституті вивчення війни припускають, що російське командування у випадку захоплення Торецька розраховує зробити цей район плацдармом для наступу або на північ, на Часів Яр, або на південний захід, у бік Авдіївського виступу і Покровська, залежно від того, який напрямок покаже.

Джерело: Bild