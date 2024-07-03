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Ракурс
росія атакує Торецьк для просування на Часів Яр

росія атакує Торецьк для просування на Часів Яр, — ISW (КАРТА)

3 лип 2024, 10:54
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі, спираючись на дані з фронту та думки українських експертів, висловлює припущення, що наступ росіян у районі Торецька може свідчити про те, що російське командування почало більш далекоглядно планувати свої дії.


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Район Торецька на захід від Горлівки в останні тижні став однією з найгарячіших ділянок фронту. В останньому зведенні українського генштабу на пізній вечір вівторка говориться, що там за добу сталося 24 бойові зіткнення.

ISW припускає, що російське командування у випадку захоплення Торецька розраховує зробити цей район плацдармом для наступу або на північ, на Часів Яр, або на південний захід, у бік Авдіївського виступу і Покровська, в залежності від того, який напрямок покаже.

Рішення атакувати біля Торецька показує, що російське командування, можливо, планує операції більш далекоглядно і з більшим розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування вело розрізнені наступальні операції на непов’язаних ділянках фронту, — зазначають автори зведення.

У той же час, за їхнім припущенням, здатність російської армії втілити ці задуми в життя і перетворити тактичні успіхи в оперативно значущий прорив залежить від якості підрозділів на місці, а воно може бути невисоким.

Основну масу сконцентрованих у Торецьких підрозділів становлять низькоякісні сили так званої Донецької народної республіки та територіальні війська, яким, ймовірно, буде важко як слід проводити атаки, особливо з врахуванням того, що Україна в найближчі тижні і місяці отримуватиме нову військову допомогу, — пишуть автори Інституту.

Джерело: Ракурс


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