россия атакует Торецк для продвижения на Часов Яр, - ISW

https://racurs.ua/n196928-rossiya-atakuet-toreck-dlya-prodvijeniya-na-chasov-yar-isw-karta.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі, спираючись на дані з фронту та думки українських експертів, висловлює припущення, що наступ росіян у районі Торецька може свідчити про те, що російське командування почало більш далекоглядно планувати свої дії.

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Район Торецька на захід від Горлівки в останні тижні став однією з найгарячіших ділянок фронту. В останньому зведенні українського генштабу на пізній вечір вівторка говориться, що там за добу сталося 24 бойові зіткнення.

ISW припускає, що російське командування у випадку захоплення Торецька розраховує зробити цей район плацдармом для наступу або на північ, на Часів Яр, або на південний захід, у бік Авдіївського виступу і Покровська, в залежності від того, який напрямок покаже.

Рішення атакувати біля Торецька показує, що російське командування, можливо, планує операції більш далекоглядно і з більшим розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування вело розрізнені наступальні операції на непов’язаних ділянках фронту, — зазначають автори зведення.

У той же час, за їхнім припущенням, здатність російської армії втілити ці задуми в життя і перетворити тактичні успіхи в оперативно значущий прорив залежить від якості підрозділів на місці, а воно може бути невисоким.