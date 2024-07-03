россия атакует Торецк для продвижения на Часов Яр, — ISW (КАРТА)https://racurs.ua/n196928-rossiya-atakuet-toreck-dlya-prodvijeniya-na-chasov-yar-isw-karta.htmlРакурс
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі, спираючись на дані з фронту та думки українських експертів, висловлює припущення, що наступ росіян у районі Торецька може свідчити про те, що російське командування почало більш далекоглядно планувати свої дії.
Район Торецька на захід від Горлівки в останні тижні став однією з найгарячіших ділянок фронту. В останньому зведенні українського генштабу на пізній вечір вівторка говориться, що там за добу сталося 24 бойові зіткнення.
ISW припускає, що російське командування у випадку захоплення Торецька розраховує зробити цей район плацдармом для наступу або на північ, на Часів Яр, або на південний захід, у бік Авдіївського виступу і Покровська, в залежності від того, який напрямок покаже.
Рішення атакувати біля Торецька показує, що російське командування, можливо, планує операції більш далекоглядно і з більшим розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування вело розрізнені наступальні операції на непов’язаних ділянках фронту, — зазначають автори зведення.
У той же час, за їхнім припущенням, здатність російської армії втілити ці задуми в життя і перетворити тактичні успіхи в оперативно значущий прорив залежить від якості підрозділів на місці, а воно може бути невисоким.
Основну масу сконцентрованих у Торецьких підрозділів становлять низькоякісні сили так званої Донецької народної республіки та територіальні війська, яким, ймовірно, буде важко як слід проводити атаки, особливо з врахуванням того, що Україна в найближчі тижні і місяці отримуватиме нову військову допомогу, — пишуть автори Інституту.