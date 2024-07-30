Пропаганда рф заявила о разработке ракеты «Искандер-1000». Фото: Defense Express

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Російський оборонно-промисловий комплекс зараз працює над створенням нової далекобійної балістичної ракети.

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Ця зброя, під умовним та неофіційним позначенням «Іскандер-1000», начебто має дальність стрільби до 1 тис. км та доопрацьовану бойову частину. Вперше зразок цього озброєння ворог «засвітив» ще у травні 2024 року, на кадрах пропагандистського відео до 78-річчя ракетного полігону «Капустин Яр». Про це повідомило видання Defense Express.

Зазначається, що ворожа пропаганда заявляє, що в нової ракети коефіцієнт ймовірного відхилення від цілі складає начебто від п’яти метрів. При цьому агресор стверджується, що в оновленому «Іскандері» використовується «автономна інерційна система наведення, ймовірно із системою корекції за даними супутникової навігації та можливо із радіолокаційним наведенням по карті місцевості в районі цілі на фінальному етапі польоту».

За інформацією російських ЗМІ, ракета «Іскандер-1000» начебто має конструктивну подібність до балістичної ракети 9М723 до ОТРК «Іскандер». При цьому стверджується про можливість використання штатної пускової до стандартного «Іскандера».

Нагадаємо, 18 в Одеській області збили ракету ОТРК «Іскандер». Це був перший випадок збиття балістичної ракети у цьому регіоні України. У Військово-морських силах ЗСУ назвали збиття знаковою подією.

Джерело: Defense Express