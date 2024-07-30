Михаил Подоляк. Фото: ОП

https://racurs.ua/n197822-ukraina-gotova-k-peregovoram-s-rossiey-ofis-zelenskogo.html

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Офіс президента заявив про готовність України розпочати мирні переговори з росією.

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Україна готова говорити з країною-агресором. Перемовини повинні опиратися на норми міжнародного права, де головне — це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю NV.

Україна чітко говорить: «Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію». І головне з цієї концепції — це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави, — розповів він, відкинувши тези російської пропаганди, що Київ відмовляється від переговорів.

Подоляк наголосив, що переговори з росією будуть плідними лише у тому випадку, якщо працюватимуть інструменти примусу ворога до миру. Зокрема, це постачання Україні зброї.

На Банковій зазначають, що озброєння має бути набагато більше, а також потрібно скасувати будь-які обмеження для завдання ударів по території рф, зокрема й вглиб країни.

Також потрібні потужні економічні санкції, які будуть набагато дієвіші за нинішні. Крім того, як вважають в ОП, треба ізолювати росію дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що другий Саміт миру має пройти за участі рф, але не на умовах російського диктатора володимира путіна.

Джерело: NV