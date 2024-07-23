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Другий Саміт миру має пройти за участі рф, але не на умовах путіна

Другий саміт миру має пройти за участі рф, але не на умовах путіна, — глава дипломатії ЄС

23 лип 2024, 09:42
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Другий Саміт миру має пройти за участі рф, але не на умовах владіміра путіна.


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Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель:

Як треба сприймати те, що путін сказав під час візиту прем'єра Орбана до Москви? Подивіться — це ті передумови, які висуває путін. Так, звісно, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа.

Також за словами Борреля, позиція Євросоюзу залишається незмінною — Формула миру президента Володимира Зеленського є єдиним мирним планом, якій підтримує європейський блок.

Він та очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може «спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року».

Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року, — сказав президент в інтерв’ю BBC.

За його словами, партнери України мають тиснути на росію.

Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти, — сказав він.

Джерело: Ракурс


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