ГУР поразило два бомбардировщика Ту-22М3. Фото:

https://racurs.ua/n197823-udar-po-olene-gur-zayavilo-o-povrejdenii-dvuh-bombardirovschikov.html

Ракурс

Два російські бомбардувальники Ту-22М3 були уражені під час атаки на аеродром «Оленья».

.

Було ушкоджено борти № 33 та № 31. Зокрема, борт № 33 має пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а борт № 31 теж певні ушкодження корпусу. На встановлення точної серйозності ушкоджень потрібно більше часу. Однак росіянам може знадобитись щонайменше кілька місяців для ремонту літаків. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в коментарі «Радіо Свобода».

Характер пошкоджень і ураження різні і це, звичайно, не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути, — зазначив він.

За словами представника ГУР, під час атаки на аеродромі не спрацював сигнал повітряної тривоги.

У розвідці зазначили, що атака на «Оленью» відбулася 25 липня орієнтовно о 15.47.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що безпілотники української воєнної розвідки уразили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» у рф. Це летовище розташоване у Мурманській області, за 1 800 км від України.

Джерело: «Радіо Свобода»