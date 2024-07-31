Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Apple по просьбе Минцифры заблокировала 50 приложений. Фото:

Apple по просьбе Минцифры заблокировала 50 приложений с нелегальными онлайн-казино

31 июл 2024, 11:20
999

Компанія Apple заблокувала в App Store 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.


.

Раніше урядовці за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. А вже сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано півсотні застосунків з онлайн-казино. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 липня повідомив у Telegram.

Також урядовці налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. За словами Федорова, усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися.

Якщо маєте такі кейси — повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино», — наголосив міністр.

Федоров додав, що тривають перемовини з Google.

Нагадаємо, у квітні Офіс генпрокурора заявив, що кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2 тис. 500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров