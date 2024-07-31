Apple на прохання Мінцифри заблокувала 50 додатків із нелегальними онлайн-казино

Apple на прохання Мінцифри заблокувала 50 додатків. Фото:

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Компанія Apple заблокувала в App Store 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.

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Раніше урядовці за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. А вже сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано півсотні застосунків з онлайн-казино. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 липня повідомив у Telegram.

Також урядовці налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. За словами Федорова, усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися.

Якщо маєте такі кейси — повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино», — наголосив міністр.

Федоров додав, що тривають перемовини з Google.

Нагадаємо, у квітні Офіс генпрокурора заявив, що кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2 тис. 500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.