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Спасатель приехал по вызову в собственный дом после российского обстрела, его жена погибла
Спасатель приехал по вызову в собственный дом после российского обстрела, его жена погибла (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197844-spasatel-priehal-po-vyzovu-v-sobstvennyy-dom-posle-rossiyskogo-obstrela-ego-jena-pogibla-video.htmlРакурс
Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.
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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.
Чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому. Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу, — ідеться у повідомленні ДСНС, яка опублікувала відео з місця удару.
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