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Ракурс
Спасатель приехал по вызову в собственный дом после российского обстрела, его жена погибла

Спасатель приехал по вызову в собственный дом после российского обстрела, его жена погибла (ВИДЕО)

31 июл 2024, 15:33
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Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.


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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.

Чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому. Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу, — ідеться у повідомленні ДСНС, яка опублікувала відео з місця удару.

Источник: Ракурс


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