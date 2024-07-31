Спасатель приехал по вызову в собственный дом после российского обстрела, его жена погибла

https://racurs.ua/n197844-spasatel-priehal-po-vyzovu-v-sobstvennyy-dom-posle-rossiyskogo-obstrela-ego-jena-pogibla-video.html

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Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.

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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.