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Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула
Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197844-ryatuvalnyk-pryyihav-na-vyklyk-u-vlasnyy-dim-pislya-rosiyskogo-obstrilu-yogo-drujyna-zagynula.htmlРакурс
Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.
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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.
Чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому. Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу, — ідеться у повідомленні ДСНС, яка опублікувала відео з місця удару.