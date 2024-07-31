Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула (ВІДЕО)

Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула

https://racurs.ua/ua/n197844-ryatuvalnyk-pryyihav-na-vyklyk-u-vlasnyy-dim-pislya-rosiyskogo-obstrilu-yogo-drujyna-zagynula.html

Ракурс

Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.

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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.