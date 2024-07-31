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Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула

Рятувальник приїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу, його дружина загинула (ВІДЕО)

31 лип 2024, 15:33
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Рятувальник поїхав на виклик у власний дім після російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині. Черговий воєнний злочин російських нацистів стався у першій половині дня 31 липня.


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Через удар КАБами загинула дружина вогнеборця ДСНС. Його 10-річного сина госпіталізували.

Чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому. Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу, — ідеться у повідомленні ДСНС, яка опублікувала відео з місця удару.

Джерело: Ракурс


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